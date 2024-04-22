وصفتها بالرائعة والمذهلة.. نجمة شهيرة تدافع عن ميغام ماركل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دافعت النجمة ميليسا مكارثي مؤخّراً عن صديقتها ميغان ماركل في وجه النقّاد، الذين يتحدثون في الآونة الأخيرة باستمرار عن ماركل، أكان في وسائل الإعلام أو في أماكن أخرى.

وفي آخر مقابلة لها مع موقع “الصفحة السادسة”، ناقشت النجمة الأميركية الانتقادات والكراهية التي تلقّتها دوقة ساكس خلال الأسبوعين الماضيين، قائلة: “إنني أشعر بالحزن تجاه كل امرأة وكل شخص، يقوم الناس بمهاجمتهم من دون أي سبب، فقط لأنّهم يحبون ذلك”.

وتابعت: “لسبب ما، تشكّل المرأة الذكية والمثيرة للاهتمام التي تتمتع بحياة خاصة تهديدًا كبيراً بالنسبة إلى بعض الناس. وأفكّر لنفسي: كم هذا ملهم! فأنا لم أشعر أبداً بالتهديد من شخص رائع. أنا لا أفكّر سوى كم أنّ الأمر ملهم”.

وأشارت النجمة إلى أنّ المشكلة في الحقيقة بالأشخاص الذين يبثون الكراهية. قبل أن تعرب عن تقديرها لصديقتها ميغان، واصفة إيّاها بالرائعة والمذهلة.

وسبق لميليسا أن قالت شيئاً مشابهاً جداً عن ميغان ماركل والأمير هاري قبل بضع سنوات، وبعد أن عملت معهما على مشروع عام 2021، حيث أفادت لموقع “Access Hollywood”: “لقد وجدتهما ملهمين للغاية. إنّهما يصنعان حياتهما الخاصة، ويفعلان ذلك من أجل طفليهما”.