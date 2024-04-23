سيرين عبدالنور مع ابنتها و"سيلفي" ياسمين عبدالعزيز.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ياسمين عبدالعزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة "سيلفي" لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة كاجوال أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

سيرين عبدالنور

نشرت الفنانة سيرين عبد النور، صورة لها مع ابنتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وقت ممتع مع أميرتي".

هاجر أحمد

الفنانة هاجر أحمد، نشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، بأحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

آية سماحة

خطفت الفنانة الشابة آية سماحة، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، والتقطت صورة "سيلفي" لها أمام "المرآة".

نانسي عجرم

ظهرت المطربة نانسي عجرم، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، مرتدية "شورت قصير" خطفت من خلاله الأنظار إليها.

فرح الزاهد

نشرت الفنانة فرح الزاهد، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نظرة فاحصة".

مي كساب

ظهرت الفنانة مي كساب، بإطلالة أنيقة أمام حمام السباحة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تستطيع إنشاء حياة إستثنائية.. القوة بداخلك".

مادلين مطر

الفنانة مادلين مطر، ظهرت بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تحية للحظات الحياة الجميلة".