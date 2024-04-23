"مكون من 30 حلقة".. محمد سامي يكشف تفاصيل التحضير لمسلسل جديد بطولة مي عمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المخرج محمد سامي، تفاصيل عن التحضير لتصوير مسلسل درامي جديد من المقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

وقال "سامي"، في لقائه ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية "MBC مصر"، مساء الإثنين، إن المسلسل مكون من 30 حلقة بطولة الفنانة مي عمر، لافتًا إلى أنه انتهى من كتابة 17 حلقة حتى الآن.

ومن جانبها أوضحت مي عمر، أنها سوف تقدم شخصية جديدة ومختلفة نهائيًا عن أدوارها في المسلسلات الماضية.

وأخرج محمد سامي مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق.

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