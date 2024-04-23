بدرية طلبة تحتفل بحنة ابنتها سلمى على الطريقة الهندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة بدرية طلبة بحنة ابنتها "سلمى" ونشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديوهات الخاصة بكواليس الاستعدادات عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت "بدرية" رفقة ابنتها "سلمى" واختارت "سلمى" الزي الهندي للاحتفال بحنتها وسط تأثر "بدرية" بزواج ابنتها.

وقامت الفنانة بدرية بالاحتفال بحنة ابنتها بعيدًا عن أعين الإعلام والصحافة وسط عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة بدرية طلبة كانت بفيلم "الملكة" بطولة الفنانة هالة صدقي وعرض مطلع العام الجاري.