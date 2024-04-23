ميرنا وليد - بيروت - منذ إطلالتها في برنامج المواهب "ذا فويس فرنسا" لفتت الفنانة اللبنانية ماريلين نعمان الأنظار والجميع اشاد بموهبتها، ومؤخرا تألقت بمسلسل "ع أمل" الذي حقق نسب مشاهدة عالية.

موقع الخليج 365 التقى بالفنانة ماريلين نعمان في إفطار نظمه مؤسسا حفل جوائز الموريكس دور الدكتورين زاهي وفادي الحلو، وفي الوقت ذاته بـ مناسبة عيد الفصح ايضا، وقد أجرينا معها لقاء تحدثنا فيه عن المناسبة وأصداء مسلسل " ع أمل" الذي جمعها بالممثلين ماغي بو غصن، بديع أبو شقرا، مهيار خضور، عمار شلق، طلال الجردي، نوال كامل، ريان حركة وغيرهم.



كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ماريلين نعمان تعلّق على أصداء "ع أمل" وبرسالة للدكتورين زاهي وفادي الحلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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