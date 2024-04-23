"إلحقني".. نبيل الحلفاوي يكشف تفاصيل رسالة صوتية من صلاح السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان القدير نبيل الحلفاوي، تفاصيل رسالة صوتية، على هاتفه الأرضي، من صديقه الفنان الراحل صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي.

الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عبر صفحته في موقع "إكس"، كتب:" إبني بيحكيلي امبارح واحنا راجعين من العزا..ما كنتش موجود في البيت.. التليفون الأرضي رن ودارت الأنسر ماشين فسمع صياح عمو السعدني: نبيل، الحقني يا نبيل.. اللاب توب ابن الـ.... كاتبلي سيكينج فيروس، بيدور على فيروس يجيبهولي،،نبيل".

وتابع:" يرفع ابني السماعة.. مش هنا يا عمو.. بس ده بيدور لو كان فيه فيروس في الجهاز عشان يمسحه، وردا على سؤال السعدني "يعني اسيبه؟"، أجاب الابن "سيبه حضرتك".

الفنان نبيل الحلفاوي، كان قد نشر صورة أرشيفية للراحل صلاح السعدني عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إكس"، ونعاه برسالة مؤثرة قائلا، : "اليوم ودعت جزءًا كبيرًا وجميلًا وعزيزًا من عمري، العمر يتآكل إن طال بنا العمر".

وحرص الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على حضور عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني، الذي أقيم يوم الأحد الماضي، في مسجد الشرطة.