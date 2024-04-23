تأجيل حفل فتحي سلامة بـ الأوبرا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى حمزة:

قرر الموسيقار وعازف البيانو فتحي سلامة، تأجيل حفله ، الذي كان من المقرر إقامته في دار الأوبرا، الأسبوع القادم.

الموسيقار فتحي سلامة، قام بتأجيل الحفل، الذي كان من المقرر إقامته الأحد المقبل، الموافق 28 شهر أبريل، بسبب تواجده خارج مصر.

يذكر أن فتحى سلامة مؤلف وموزع ومنتج موسيقي وعازف بيانو، ويعد الفنان الوحيد في العالم العربي الحاصل على جائزة الجرامي الموسيقية العالمية عام 2004، كما حصل على جائزة الـ BBC العالمية.

ونال فتحي، جائزة أحسن موسيقى تصويرية بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام 2000 عن فيلم "جنة الشياطين".

وقام فتحي سلامة، بوضع الموسيقى التصويرية لفيلم "المسافر"، والفيلم الروائي القصير "علامات أبريل".

ويتولى فتحي ، منذ عدة سنوات إعادة توزيع أغاني الفنان محمد منير، إلى جانب قيادة فرقته الموسيقية، بعد مشوار حافل ، لحن ووزع خلاله العديد من الأغنيات لكبار المطربين، ومنهم عمرو دياب، وعلى الحجار، وأنوشكا، وغيرهم.