بسبب الألفاظ النابية.. إيقاف شمس الكويتية ونقابة الفنانين العراقيين تطلب منع دخولها العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، منع الفنانة الكويتية شمس، من مزاولة العمل الفني، داخل العراق، لمدة عام.

النقابة، في بيان لها عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت:" نظرا لقيام المدعوة شمس بندر نايف الأسلمي (شمس الكويتية )، بتلفظ بألفاظ نابية، وتهجمها على سياسيي البلد، و إعلامه، من خلال مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يدل على تدني وعيها، وعدم احترامها للأخرين، عاكسه بذلك صورة سيئة، لأخلاق الفنان، بوصفه سفيرا لبلده".

وتابعت النقابة:" ونتيجة لهذا التصرف، تعلن نقابة الفنانين العراقيين، منعها من مزاولة أي نشاط داخل العراق، لمدة عام، اعتبارا من تاريخ صدور القرار، والتواصل مع السلطات الأمنية المختصة لغرض إصدار قرار، بمنعها من دخول الأراضي العراقية، وإن تكررت الإساءة، سيتم اللجوء إلى المحاكم المختصة".

الفنانة الكويتية شمس، كانت قد شنت هجوما، ضد الساسة العراقيين، من خلال مقطع فيديو، ردت خلاله على ما نشر عن وجود مشروع زواج بينها وبين سياسي عراقي.