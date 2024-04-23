وفاة كريس كينغ عن عمر ٣٢ عامًا في ظروف مأساوية

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر وفاة مغني الراب الأميركي كريس كينغ، عن عمر يناهز ٣٢ عاماً، وذلك بعد إصابته باطلاق نار في ٢٠ أبريل الماضي على يد مجموعة مسلّحة حاولت سرقته في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية..

في التفاصيل، كان الموسيقي الشهير في جولة مسائية مع صديقَين له في وسط مدينة ناشفيل التي وصل إليها للمشاركة في مهرجان ناشفيل كانافيست، عندما تعرّضوا لعملية سطو مسلح أصيب على أثرها “كينغ” برصاصة ودخل الى المسستشفى في حالة حرجة ليتوفى بعد ذلك متاثراً بجراحه.

وقد أشار تقرير شرطة ناشفيل في بيان صحفي ان أحد أصدقاء كينغ الذي نجا بأعجوبة، روى ما حدث قبل لحظات من إطلاق النار، حيث إقترب ثلاثة رجال لم يكن كينغ ورفاقه على معرفة بهم وحاولوا سرقتهم، ثم حدث إطلاق النار.

نذكر ان إسم “كينغ” الحقيقي هو كريستوفر تشيكس، وهو صديق مقرّب لعدد كبير من المشاهير العالميين. وبعد انتشار نبأ وفاته سارع عدد منهم الى التعبير عن حزنهم وصدمتهم بسبب ما حدث، فكتب جاستن بيبر، عبر صفحته الخاصة على انستغرام بما معناه “أحبك يا أخي. هذا خبر مؤلم. أراك في الجنة يا أخي”.

أحدث اعمال النجم الراحل أغنية بعنوان “Seeing Double Seeing Double” ، التي أصدرها في ٨ أبريل الماضي.