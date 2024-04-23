تُنافس والدتها.. ابنة سيرين عبد النور أصبحت شابة وجمالها حديث الجمهور (صور)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 03:48 مساءً - يبدو أن النجمة سيرين عبد النور تحاول الخروج من حالة الحزن التي تعيشها بسبب رحيل والدتها، وذلك بالاستعانة بزوجها وطفليها، فبعد عودتها الى السوشيال ميديا بصور تجمعها بعائلتها الصغيرة

حيث شاركت «سيرين» متابعيها بصورة جديدة مع نجلتها التي ودعت الطفولة ودخلت مرحلة المراهقة.

ابنة سيرين عبدالنور

ولفت المتابعون ابنتها تاليا التي أصبحت شابة، مؤكدين انها نسخة عن والدتها وانها أصبحت تُنافسها جمالا.

وبدت سيرين في صورة أخرى برفقة عائلتها أي زوجها فريد رحمة وابنتها تاليا وابنها كريستيانو وهم يستمتعون بوقتهم يوم الأحد.

يُذكر أن، سيرين عبد النور أعلنت قبل أيام قليلة، عن وفاة والدتها ونشرت صورة معها عبر حساباتها الشخصية وعلقت: “إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي”.

آخر أعمال سيرين عبدالنور

في جانب آخر، طرحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مؤخراً، أغنية بعنوان “هزهزة”، والتي تشهد عودة سيرين عبد النور للغناء، من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع كينج، وإخراج ايلي فهد.

وتعود سيرين بـ”هزهزة” المصنفة ضمن اللون الرومانسي المقسوم، وذلك بعد فترة من الغياب تقترب من العامين عن عالم الأغنية.

وكانت آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل “العين بالعين” بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، تأليف سلام كسيري، إخراج رندة علم.

نبذة عن سيرين عبدالنور

سيرين عبدالنور ممثلة لبنانية درست في مدرسة القديس كورييه ثم درست المحاسبة ومن ثم أخذت دورات تصاميم أزياء وفي نهاية شهر نوفمير 1993 بدأت العمل في مجال الموديل وكان اول عرض أزياء تشارك به كان لعرض ملابس خاصة بموسم الكريسماس لعدد من مصممي الازياء منهم زهير مراد ووابو محفوظ وغيرهم كما ظهرت في اعلان لاحد مساحيق الغسيل والذي صور في لبنان ليعرض في السعودية. وفي بداية عام1998 بدأت بالظهور في محطة LBC كممثلة من خلال مشاركتها في عدد من الاعمال الدرامية منها ماريانا وغدا يوم اخر حتي عام 2003

في عام 2003 حصلت على اول بطولة لها من خلال مسلسل«ابنتي» وتوالت البطولات مماىجعلها تبدأ في شق طريقها في الغناء عام 2004. وقدمت أعمال كثيرة أبرزها مسلسل الأدهم وفيلم رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة.

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