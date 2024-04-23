بـ وزن زائد| ريم البارودي تصدم الجمهور بشكلها الجديد… شاهدوا كَيفَ أصبحت؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 03:48 مساءً - فاجأت النجمة المصرية ريم البارودي محبيها خلال مشاركتها في “مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة” باكتسابها المزيد من الوزن، وهو ما ظهر بوضوح من خلال فستانها الضيق.

ومشت الممثلة المصرية على السجادة الحمراء بفستان أسود طويل زيّنته حبّات اللؤلؤ، جاء بتصميم ضيق بالكامل مع دانتيل عند الصدر، لينسدل بتنورة طويلة من الدانتيل.

أحدث ظهور لـ ريم البارودي

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع ظهور ريم الأخير، ولاحظوا زيادة وزنها بعدما كانت قد نحفت بشكل ملحوظ، وهو ما أثار استغراب محبيها، متسائلين عن سبب إهمالها لصحتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريم البارودي في المكياج على اختيار الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اللون البيج الغامق للشفاه.

كما اختارت ريم البارودي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وتعد من آخر الأعمال الفنية لـ ريم البارودي، مسلسل “نقل عام” الذي عُرض عام 2022، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً في الوطن العربي، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، بينهم: سميحة أيوب، محمود حميدة، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، دينا، وهو من تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب.

آخر أعمال ريم البارودي

يُذكر أنه عُرض أخيراً لريم البارودي حكاية “بنات السباعي”، إحدى حكايات مسلسل “حد فاصل”، والتي تصدّرت قائمة الأعلى مشاهدةً على منصة Jawwy.

وشارك نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من مشاهد ريم البارودي في العمل وأشادوا بأدائها المميز.

حكاية “بنات السباعي” تتكوّن من خمس حلقات، وشارك في بطولتها: أحمد جمال سعيد ومحمود حجازي ومحمد التاجي وهناء الشوربجي وغيرهم من النجوم، وهي من تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة.

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