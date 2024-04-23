بالفيديو – بعد شعرها القصير.. أسما شريف منير تتّخذ قرارًا غريبًا!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 03:48 مساءً - نشرت أسما شريف منير تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، تعلن فيه بيع سيارتها من أجل الدخول فى مشروع جديد.

وقالت أسما شريف منير: “قررت أشارككم رحلتي اللي ببدأها من الصفر للمرة الثالثة في حياتي، كنت فاكرة إني هنزل الفيديو ده بعد سنين كتير بس قلت أكون معاكم خطوة بخطوة، وعايزاكم تكونوا جزء منها”.

أسما شريف منير

وأضافت أسما شريف منير: “أنا بقالي 15 سنة مسئولة عن نفسي، طبعًا لما بنهار خالص أبويا بيلحقني بس بعيد عن كده ده قراري، إني أكون مسئولة عن نفسي.. المهم قررت بعد رحلة طويلة من الهيلنج والشغل على تطوير نفسي، إني إحقق حلم كنت بحلم بيه من زمان أوي”.

وتابعت: “كان دايمًا فيه ناس بتحاربني وبتعطلني إني أحقق حلمي في الشركة دي وكم الناس اللي أحبطتني وقالت لي بلاش ومش وقته وهيحاربوكي، انتي عبيطة في حد يبيع عربيته في الغلا ده، مش هتعرفي تجيبي عربية تاني”.

وأوضحت أسما شريف منير: “أنا صممت عشان مؤمنة بحلمي وعادي إني أتكسف شوية وأبني تاني زي ما بنيت أولاني وتاني، أنا مقتنعة إننا إحنا اللي بنعمل الفلوس مش هي اللي بتعملنا، والرزق متقسم ومحفوظ فاللي يحارب يحارب واللي يحبط يحبط، وأنا مكملة، عمرو مؤمن زيي بالظبط وعنده نفس حماسي وحلمي فقرر يجازف هو كمان ونبدأ مشروعنا بكل طاقتنا وبكل حاجة جوانا من طاقة.. كملوا معانا الرحلة لسه في تفاصيل كتير”.

أسما شريف منير تحلق شعرها

يُذكر أن أسما أثارت جدل كبير علي مواقع السوشيال ميديا وذلك بعد نشر فيديو لها وهي تحلق شعرها تماما.

كشفت أسما السبب قائلة “شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير ان من كتر العمايل اتحرق و بقي مش صحي خالص، غير الغده و تأثرها عليه، قررت انفذ قرار كان بقالي كتير اوي نفسي اخده، ابداً من جديد، احرر نفسي، افتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جداً بس حسسني بقوة وتفاؤل”.

أضافت “رميت ورايا حاجات كتيرة اوي بمجرد اني شلت شعري، قلبي كان بيدق جداً و بعديها حسيت اني مليانا ادرينالين.. خطوة جريئة و مرعبه بس حسه اني طالعة منها بدري، عارفة ان في ناس كتير هتهاجمني بس انا فراق معايا احساسي بالراحة اللي انا حسها دلوقتي…عادي هيطول تاني بس الاحساس ده مش هحسه غير مرة”.

ورغم الانتقادات الكبيرة التي واجهتها أسما عبر السوشيال ميديا، لكن والدها الفنان شريف منير وابنتها لارا السكري دعموها وأكدوا على حريتها.

أسما شريف منير تقتحم عالم التمثيل

وكانت أسما شريف منير كشفت في تصريحات محلية نيتها اقتحام مجال التمثيل خلال الفترة القادمة بعد الشهر الكبيرة التي حققتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: بدأت في تلقي ورشة تمثيل مع مدرب التمثيل أحمد تمام والكوتش عمرو جمال ، وهذا سبب ابتعادي عن السوشيال ميديا خلال الفترة القادمة ، لقد كنت مترددة تجاه هذه الخطوة لخوفي منها ، ولكنني قررت أن أخوضها بعد التدريب والتعلم بشكل جيد دون تسرع.

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