درة التونسية تستعرض إطلالتها الأنيقة في العلا من توقيع رامي قاضي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة درة التونسية متابعيها، صوراً جديدة لإطلالتها خلال زيارتها مدينة العلا في المملكة العربية السعودية، لحضور عرض أزياء للمصمم اللبناني العالمي رامي قاضي.

وخطفت درة الأنظار بفستان باللون الزهري، من مجموعة الخياطة الراقية لـ رامي قاضي.

تميز الفستان بقصة طويلة وضيقة تعانق الجسم، وهو مزين بحبيات الخرز والترتر والكريستال اللامع، كما أنه مرتبط عند الخصر بوشاح طويل يلامس الأرض. وجاء الفستان بنمط الـ"أوف شولدر".

وأكملت درة إطلالتها بمجوهرات ثمينة من البلاتين المرصّع بالماس، إذ تزينت بخواتم وقرطَي أذن من "Michael Oro Jewellery".

وإختارت درة تسريحة شعر بسيطة، إذ رفعت شعرها بأكمله إلى الوراء، وإعتمدت مكياجاً ناعماً يرتكز على إبراز العيين وملامح الوجه.



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