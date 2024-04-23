افتتاح محاكي لأرشيف سينما الجنوب ضمن الدورة الثامنة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة

ياسر رشاد - القاهرة - أقامت إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة، اليوم الثلاثاء 23 إبريل افتتاح محاكي لأرشيف سينما الجنوب ضمن فعاليات دورته الثامنة التي تقام في الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري بحضور السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان والكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان والدكتورة عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان والسفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.

وقال محمد عبد الخالق رئيس المهرجان : اليوم أصبح لدينا 50 فيلم هي حصيلة ورش المهرجان خلال السنوات الماضية لتكون حجر الأساس لأرشيف سينما الجنوب من إبداع فتيات وشباب أسوان وكل عام تزيد من خلال الورش ونطمح للوصول إلي تدشين منصة لعرض هذه الأفلام في كل مكان بالعالم في أي وقت وهي فرصة لحفظ هذه المشاريع بشكل ديجيتال خاصة وأنها تناقش هموم الصعيد ومشاكله وعاداته وأحلامه وأنا اعتبره مشروع طموح للمستقبل بدعم من الاتحاد الأوروبي ووزارة الثقافة ومحافظة أسوان وليس مجرد فكرة ونتمني الاستمرار في دعمه.

واستكمل الحديث الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان قائلا: أتوجه بالشكر للاتحاد الأوروبي في مصر لأنه لولا الدعم المقدم منه للمهرجان لظل مشروع الأرشيف مجرد حلم غير مكتمل ولكننا اليوم نجحنا في تحقيقه فهناك دول لا تملك أرشيفها ونطمح خلال 5 سنوات للوصول إلي 200 فيلم وأنا اعتبر ذلك انتصار للسينما المصرية ونحن جزء منها.

وشدد سيد عبد الخالق مدير ورش المهرجان علي أهمية تدشين مشروع الأرشيف لأنه يمكن الجميع من رؤية أفكار تتناول حال صعيد مصر من خلال عيون أبناءها والمشروع يمنح أبناء الصعيد القدرة علي حفظ حقوقهم الأدبية بالأفلام ويعمل علي انتشارها وهم شركائنا في هذا المشروع الذي حلمنا به منذ أعوام منذ تدشين الورش بالمهرجان.

وأضاف السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر: أشكر إدارة مهرجان أسوان علي هذا الجهد الكبير المبذول في محافظة أسوان وحفظ هذا الأرشيف الهام والحفاظ علي الأفلام ففكرة المشروع هامة جدا لكل السينمائيين والشباب لأن بها العديد من الافلام المميزة التي تستحق المشاهدة والانتشار.

ورش مهرجان أسوان

وقالت راندا ضياء منسق ورش مهرجان أسوان: قبل عام 2017 كنا نعتبر الذهاب للسينما عيب ولكن بمجرد التحاقنا بالورش تعلمنا الكثير ورأينا الصورة بشكل أوسع وصنعنا أفلام عن حالنا الذي لا يعلمه الكثير رغم أن قضايا الصعيد متفردة وعديدة واليوم نجحنا في تقديم أنفسنا في مهرجانات مصرية ودولية من خلال مهرجان أسوان الذي منحنا فرصة المشاركة في هذه المهرجانات وساعدنا علي ايجاد طريق نستطيع من خلاله تقديم أنفسنا وأحلامنا وأفكارنا واليوم أهلنا تفخر بنا وبما قدمناه في هذه الأفلام وهذا العام هو السابع لي بورش المهرجان وأصبحت منسقة للورش والحقت بناتي الصغيرات بها وأنتجنا أفلام هذا العام وشاركت بمسابقات المهرجان.