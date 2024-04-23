الحجار يستضيف نادية مصطفى ومصطفى قمر فى "100 سنة غنا" بدار الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد تنفيذ عروض المشروع الفني 100 سنة غنى، ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الموسيقى والغنائي الذي يقام بالتعاون مع النجم على الحجار حيث تقام الليلة الثانية في الثامنة مساء الأحد 28 أبريل على المسرح الكبير وتستضيف النجمين نادية مصطفى ومصطفى قمر وتم تخصيصها لمشوار الموسيقار محمد فوزي.

العرض من إخراج عصام السيد، إعداد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم ويصاحبه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف صادق ويضم عدد من المعلومات والتسجيلات النادرة عن الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزي في شكل غنائي درامي مع عرض تمثيلي يؤديه محمود الزيات وأمير عبد الواحد إلى جانب مختارات من أعماله الغنائية الشهيرة التي يشارك في أدائها الواعدون الشباب سهيلة بهجت، سمير عزمي شيماء يسرى منها نور جديد (عيد الميلاد)، الشوق الشوق، حبيبي وعنيا، يا أعز من عيني، راح توحشينني، كلمني طمي، مال القمر ماله، ماما زمانها جلية ، طير بينا يا قلبي، دارى العيون، بلدى احببتك، دويتو شحات الغرام ليه ياقلبى ليه، كل دقة في قلبى، يامصطفى، فين قلبى، تملي في قلبى، تسلم لقلبى، اضافة الى 100 سنة غنا التى يفتتح بها الحفل.

يذكر أن المشروع الفني 100 سنة غنى يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربي وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة في شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية في هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.