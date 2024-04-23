صور- بسمة بوسيل على البحر تستمتع بإجازة الصيف مع أولادها في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - تستمتع بسمة بوسيل بعطلتها الصيفية مع أولادها في مدينة الجونة ونشرت "بسمة" صور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" ظهرت خلالها وهي تقضي وقت ممتع.

وظهرت "بسمة" بإطلالة صيفية رفقة أولادها آدم وتاليا وأمايا تامر حسني وهم يستمتعون بالأجواء الصيفية في عرض البحر.

وشاركت بسمة بوسيل مؤخرًا بغناء رباعيات وتتر نهاية مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة الفنانة مي عمر وعرض بالنصف الأول لموسم دراما رمضان هذا العام وحقق نجاحًا كبيرًا.

وأعلنت بسمة بوسيل انفصالها رسمياً من زوجها السابق تامر حسني يوم الخميس الموافق 27 أبريل من العام الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح تامر حسني عقب انفصاله عن بسمة بوسيل أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لها على الرغم من الانفصال ولاقت كلمات تامر إعجاب متابعيه وجمهوره مؤكدين على احترامه وتقديره لزوجته السابقة بالرغم من الانفصال.

اقرأ أيضا:

وفاة السيناريست تامر عبدالحميد مؤلف"القبطان عزوز"

من إخراجها.. تفاصيل مسرحية سما إبراهيم في مكتبة الإسكندرية