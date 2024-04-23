"MBC1" تشوق الجمهور بفيديو جديد لبرنامج "الليلة دوب" تقديم حسن الرداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تنطلق الحلقة الأولى من برنامج "الليلة دوب" في العاشرة غدًا الأربعاء على قناة MBC1 بتوقيت السعودية، وهي التجربة الأولى للفنان حسن الرداد في تقديم البرامج التلفزيونية.

ونشرت شبكة قنوات MBC1، فيديو جديد للبرنامج عبر الصفحة الرسمية على موقع "انستجرام"، وعلقت: "انتظرونا مساء كل أربعاء مع برنامج الليلة دوب that’s my jam عند العاشرة بتوقيت السعودية على MBC1".

يجتمع كوكبة من الفنانين ونجوم العالم العربي في برنامج "الليلة دوب"، مع النجم حسن الرداد، وهو النسخة المعربة من البرنامج الأمريكي الشهير "That’s my Jam"، الذي قدمه جيمي فالون، وبدأ عرض في نهاية العام 2021 على شبكة NBC العالمية، وسيُعرض على MBC1 و"MBC العراق".

قُدم البرنامج في نسخ عدة وتمتلك حقوقه شبكة NBC العالمية ويوزّع حول العالم من خلال ستديوهات UNIVERSAL الدولية، وهو يشكّل مساحة للقاء نجوم من العالم العربي في رحلة تنافس غنائية فيها الكثير من المرح وتحديات تختبر معلوماتهم الموسيقية، وسرعة بديهتهم وتبرز مواهبهم الفنية، وسيكون الفائز في ختام كل حلقة، الفريق الذي اجتاز التحديات جامعاً أكبر عدد من النقاط.

يُعرض برنامج "الليلة دوب- That’s my Jam" على MBC1، كل أربعاء الساعة 10:00 مساء بتوقيت الرياض، 09:00 مساء بتوقيت القاهرة.

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