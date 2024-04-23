أبو يمثل مصر في جوائز جلوبال ميوزيك اووردز كأفضل مطرب وأغنية

ياسر رشاد - القاهرة - حصد الفنان أبو جوائز أفضل مطرب وأغنية لعام 2024 ضمن جوائز جلوبال ميوزيك اووردز Global Music Awards العالمية.



وتمكن أبو من اقتناص ثلاث جوائز دفعة واحدة عن أغنية "العالم أعمى The World is Blind" ضمن تصنيفات هذا العام في جوائز جلوبال ميوزيك، بداية من جائزة أفضل مطرب وجائزة أفضل أغنية للسنة بجانب أفضل لحن.



ويحقق أبو بهذه التكريمات سابقة فنية، حيث يعد الفنان المصري والعربي الوحيد الذي يتوج بأكثر من جائزة في نفس العام في جوائز جلوبال ميوزيك لعام 2024، كما حضد بها الميدالية البرونزية ضمن التكريمات الرسمية التي تقدمها الجوائز للفنانين الفائزين كل عام.



وخطف أبو قلوب الجماهير العربية والعالمية عبر أغنية "العالم أعمى"، أولى أغنياته باللغة الإنجليزية، التي اختيرت الأغنية الرسمية لمهرجان السينمائي في نسخته الأخيرة، وتم عرضها في حفل الافتتاح الرسمي، ووجه خلالها رسالة تعاطف إنسانية للعالم أجمع مع الشعب الفلسطيني تزامنا مع الإبادة الجماعية التي يتعرض لها منذ أكتوبر الماضي، والأغنية من كلمات وألحان الدكتور طارق نديم.

وتأتي ترشيحات جوائز جلوبال ميوزيك كمسك ختام الانتعاشة الموسيقية التي عاشها أبو مؤخرا، وشهدت إطلاقه عدة أعمال غنائية، بداية من أغنية مهرجان الجونة وأغنية مهرجان أسبوع القاهرة للتصميم، بجانب أغنية "كدابين"، إضافة إلى مشاركته الاستثنائية في النسخة الغنائية الجديدة من رائعة الحلم العربي التي جمعت نخبة من النجوم العرب منهم أصالة وإيهاب توفيق وبلقيس وماجد المهندس وصابر الرباعي وعاصي الحلاني.

وكان كشف الفنان "أبو" ، عن أخر أعماله الفنية بجانب تفاصيل لأول مرة عن حياته الشخصية.



طول عمري بحب الكتابة و التلحين

وقال “أبو”: “طول عمري بحب الكتابة و التلحين و بقدرهم ، بدأت و أنا عندي 15 سنة أكتب وألحن و كانت هواية، لما كبرت أدركت حبي المزيكا و شغفي أكثر بها” ، متابعًا: “وعن ارتباط اسم أبو بأغنية 3 دقات فهو يعتبرها نعمة و نقمة”.

وأضاف “أبو” أنه يعتبر أن مقياس النجاح هو الاستمرارية. مضيفًا: “فخور و مبسوط أن أغانيا وصلت لكوريا و أن فرقة big نشرت فيديو لأغنية 3 دقات على طريقتهم”، عن اختياره استراتيجية نشر الأغاني بشكل فردي و ليس ألبوم أنه يفضل هذه الطريقة في العمل .

كما كشف سر تسميته بـ "أبو" فهو ينده بهذا الأسم منذ صغره من أصدقائه و لكن أسمه الحقيقي هو محمد أبو العينين و لكن الأكثرية يندهونه بـ أبو من صغره و حتى الأن في مختلف الأماكن.