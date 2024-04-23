سهر الصايغ تستأنف تصوير مشاهدها بفيلمها الجديد "اتنين × واحد" بهذا الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة سهر الصايغ لاستئناف تصوير مشاهد فيلمها الجديد اتنين × واحد الأسبوع المقبل، وذلك بعد تصوير أول يومين في العمل في حارة بولاق وتحديدًا داخل ورشة سيارات، وعدد من الأماكن الأخرى، وبعدما توقف التصوير بسبب إجازة عيد الفطر المبارك وإنهاء بعد الترتيبات الخاصة بالتصوير قبل العودة مرة أخرى.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار من الاثارة والتشويق والكوميديا، من خلال أخين وهما سامح حسين ومحمد ثروت، منهم من عاش طفولة قاسية بعد فقدان والده ووالدته وفقدانه للثروة التي تركها له والده، والثانى عاش طفولة مرفهة، حيث أرادت أمه أن تعوض أيام الفقر والحرمان التي عاشتها، فكانت تصرف ببذخ شديد وكان أول المستفدين من بذخ أمه وورث عنها الإسراف وسوء التصرف فًي الأموال، ويحمل الفيلم عددا من المفاجئات خلال عرضه في دور العرض السينمائى ويتناول قصة جديدة على السينما المصرية.

شخصية سهر الصايغ

تجسد الفنانة سهر الصايغ من خلال الفيلم فتاة تعمل في ورشة ميكانيكا مع والدها، بعد أن حصلت على «دبلوم صنايع» لكى تساعده، فهى ابنته الوحيدة ومرتبطة به إرتباطًا كبيرًا.

فيلم إتنين × واحد بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، محمد ثروت، محمد جمعة، علاء مرسى، محمود حافظ، محمد رضوان، سما إبراهيم، شاهيستا سعد، يوسف عامر، مايا فارس، إشراف على الكتابة أمين جمال تأليف محمد فتحى عبد المقصود ومحمد أبو السعود وإخراج أحمد عبد العال، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

قصة المسلسل

وتدور قصة المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، حيث يسعى مصطفى شعبان للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرق أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال المسلسل

يشار إلى أن مسلسل المعلم عرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.