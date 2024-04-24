الملكة رانيا تتألق بفستان أنيق خلال زيارة رسمية مع الملك عبدالله

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الملكة رانيا بإطلالة رائعة خلال زيارتها إلى مدينة "مادبا" في الأردن، مع زوجها الملك عبد الله الثاني.

وظهرت الملكة رانيا بإطلالة جذابة خطفت فيها الأنظار، إذ ارتدت فستان بنمط القفطان، باللون الأبيض، ومزين بأزهار السوسن الزرقاء.

وإنتعلت الملكة رانيا حذاءً بكعب عالٍ باللون الأزرق من "Jennifer Chamandi"، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة باللون الكحلي من "Bottega Veneta"، ونظارة شمسية سوداء من "Saint Laurent".

وتزينت الملكة رانيا بمجوهرات ثمينة، ووضعت في إصبعها خاتماً مرصّعاً بالماس والزفير، وفي أذنيها قرطَين مزخرفين.

وإختارت الملكة رانيا تسريحة شعر بسيطة، إذ شعرها بطريقة مموجة، وإعتمدت مكياجاً ناعماً يرتكز على الألوان الترابية، وأحمر شفاه بلون حيادي.

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