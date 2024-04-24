أحلام تتألق بفستان لامع باللون البرتقالي مع مجوهرات ثمينة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة الإماراتية أحلام، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لأحدث إطلالاتها.

وخطفت أحلام الأنظار بإطلالتها الأنيقة، إذ ارتدت فستاناً باللون البرتقالي، من مجموعة ربيع وصيف 2023 للمصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

ويتميز الفستان بأنه ضيق من الأعلى أبرز رشاقتها. وجاء مطرزا بالكامل بالترتر، مع فتحة جانبية أسفل الفستان. أما الأكمام فجاءت طويلة وفضفاضة.

وانتعلت أحلام حذاء باللون البرتقالي، مفتوح وبكعب عال، وتزينت بمحموعة منه المجوهرات الثمينة، إذ اختارت عقد وأقراط من الاماس مرصعة بحجر الفيروز، مع خاتم متطابق وساعة من الألماس باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أحلام تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع تموجات بسيطة، واختارت مكياجاً قوياً، يعتمد على الألوان الترابية والتي تليق مع لون الفستان.

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