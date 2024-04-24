أحمد الفيشاوي يمازح نجوم الفن بفيديو طريف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطعاً مصوّراً مصنوعاً بالذكاء الاصطناعي ظهر فيه عدد من النجوم المصريين في شخصيات وأعمال أميركية، حيث وضع وجه كيانو ريفز على شخص بهاء سلطان وهو يغنّي أغنيته الشهيرة “تعالى أريّحك”، كما ظهر النجوم فتحي عبد الوهاب وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي على شخصيات في أحد أفلام الأكشن الأميركية، ووضع وجه أمير كرارة على شخصية “أكوا مان”، في حين وضع وجه نيللي كريم على شخصية أمبر هيرد في الفيلم نفسه، وأحمد عز في شخصية “سوبرمان”، ووجه كريم عبد العزيز على جسد بن أفليك في شخصية “باتمان”، وذلك بدقة عالية جداً، مما دفع أحمد الفيشاوي للتعليق على الفيديو بالقول: “شكل الحلواني هيقعدنا في البيت… بس ليه الشتيمه يا أستاذ فتحي”.

من ناحية أخرى، كشفت “لها” أن أحمد الفيشاوي قرر بعد الانتهاء من تصوير فيلم “بنقدّر ظروفك”، والذي يشاركه في بطولته كل من مي سليم ونسرين طافش، أن يقدّم مفاجأة لجمهوره في الفيلم حيث يشارك النجمتين في تقديم الأغنية الدعائية للعمل، كاشفاً أن الأغنية تنتمي الى نوعية أغاني الراب، وهي بعنوان “يا ترى ليه”.

فيلم “بنقدّر ظروفك” هو بطولة: أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة…، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.