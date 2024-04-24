أبو يفوز بجوائز أفضل مطرب وأغنية ولحن في “غلوبال ميوزيك أووردز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصد الفنان أبو جوائز أفضل مطرب وأغنية لعام 2024 ضمن جوائز “غلوبال ميوزيك أووردز” Global Music Awards العالمية.

وتمكّن المغنّي المصري من اقتناص ثلاث جوائز دفعة واحدة عن أغنية “العالم أعمى The World is Blind” ضمن تصنيفات هذا العام في جوائز “غلوبال ميوزيك”، بداية من جائزة أفضل مطرب وجائزة أفضل أغنية للسنة بجانب أفضل لحن.

وسجّل أبو بهذه التكريمات سابقة فنية، إذ يُعدّ الفنان المصري والعربي الوحيد الذي يتوّج بأكثر من جائزة في العام نفسه في جوائز “غلوبال ميوزيك” لعام 2024، كما نال الميدالية البرونزية ضمن التكريمات الرسمية التي تقدّمها الجوائز للفنانين الفائزين كل عام.

وقدّم أبو أغنية “العالم أعمى”، أولى أغنياته باللغة الإنكليزية، التي اختيرت الأغنية الرسمية للمهرجان السينمائي في نسخته الأخيرة، وتم عرضها في حفل الافتتاح الرسمي، ووجّه من خلالها رسالة إنسانية الى العالم أجمع للتعاطف مع الشعب الفلسطيني تزامناً مع الحرب التي يتعرض لها، والأغنية من كلمات وألحان الدكتور طارق نديم.

وجاءت ترشيحات جوائز “غلوبال ميوزيك أووردز” مسك ختام الانتعاشة الموسيقية التي عاشها أبو أخيراً، وشهدت إطلاقه أعمالاً غنائية عدة، بداية من أغنية “مهرجان الجونة” وأغنية “مهرجان أسبوع القاهرة للتصميم”، بجانب أغنية “كدابين”، إضافة إلى مشاركته الاستثنائية في النسخة الغنائية الجديدة من رائعة “الحلم العربي” التي ضمّت نخبة من النجوم العرب، بينهم: أصالة وإيهاب توفيق وبلقيس وماجد المهندس وصابر الرباعي وعاصي الحلاني.