إلغاء حفل كانييه ويست في مصر.. ونقابة الموسيقيين تكشف الأسباب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئ جمهور مغني الراب الأميركي كانيي ويست بإلغاء الحفل الذي كان من المقرر أن يحييه عند سفح الأهرامات، رغم إعلان نقابة الموسيقيين عن إقامة الحفل في موعده، أي في 20 نيسان (أبريل) الجاري بعد حصول الشركة المنظّمة للحفل على كل التصاريح الخاصة بالحفل وموافقة الجهات الأمنية على إقامته.

وكشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات صحفية عن سبب إلغاء حفل الرابر الأميركي كانيي ويست في مصر، مؤكداً أن النقابة لا يد لها في الإلغاء، وأن الأسباب شخصية تتعلّق بالرابر الأميركي نفسه.

وأضاف: “الحفل لم يتم إلغاؤه من أي جهة في مصر، لكنه أُلغي لظروف شخصية، ونستطيع القول إن الحفل تأجّل ولم يُلغَ، لكن لم يتم بعد تحديد موعد جديد لإحيائه”.

وكان الدكتور محمد عبد الله قد كشف في تصريح سابق لـ”لها” عن موقف النقابة من الحفل، حيث أكد أن الشركة المنظّمة للحفل حصلت بالفعل على كل التصاريح الأمنية الخاصة بإقامة الحفل، كما سدّدت كل الرسوم المفروضة على مثل تلك الحفلات، وبالتالي فإن النقابة لا تعترض على إقامة الحفل، وأنه سيُقام في موعده المقرر في 20 نيسان (أبريل) الحالي.