أحدث ظهور لـ رانيا فريد شوقي والجمهور: "فائقة الجمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي متابعيها، أحدث ظهور لها، وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت رانيا الصورة، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الخير، التعبير عن الحب بالورود".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "صباح الخير على عيونك يا حبيبتي، أيوة كده طمنينا عليكي، القمر، أنتي روح العالمي فريد شوقي، ربنا يحميكي، أحلى رنوش".

يذكر أن رانيا فريد شوقي أعلنت عن خبر وفاة والدتها السيدة سهير ترك، وكتبت عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "انتقلت الى رحمة الله تعالى أمي نور عيني، المغفورة لها بإذن الله تعالي السيدة الفاضلة سهير ترك، وستقام صلاة الجنازة غدا الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الكواكبي مسجد فريد شوقي بالعجوزة والدفن في مقابر العائلة في طريق الفيوم".

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