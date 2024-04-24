- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق بعيد ميلادها، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي تحمل باقة كبيرة من الورود.
إرتدت ساندرا فستاناً قصيراً باللون البيج من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
وحملت ساندرا في يدها حقيبة من دار أزياء Goyard، يصل سعرها إلى 2,928 دولار أميركي.
وإنتعلت صندل مفتوحاً من الجلد، من Hermès، يصل سعره إلى 1,178 دولار أميركي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- ساندرا رزق تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مميزة.. وسعر إطلالتها الخيالي سيفاجئكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.