هذه كانت أمنية الراحلة شيرين سيف النصر قبل رحيلها

عبّرت الممثلة المصرية يسرا عن حزنها الشديد لرحيل الممثلة شيرين سيف النصر، مشيرة أنها لم تكن تعلم ان “سيف النصر” كانت تتمنى العودة الى التمثيل من خلال عمل يجمعها مع المخرج محمد سامي، بحسب ما كشف مدير أعمال الأخيرة بعد وفاتها.

تصريح “يسرا ” جاء على هامش مشاركتها في العرض الخاص لفيلمها “شقو” في دبي حيث عبّرت لـ “سينماتك” عن حزنها لوفاة شيرين سيف النصر بعمرٍ صغير جداً، وأضافت انها كانت راقية جداً وسيدة وفنانة لن تتكرّر مرة أخرى، وتمّنت لها الرحمة والصبر لأهلها ومحبيها”.

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نذكر ان شيرين سيف النصر توفيت يوم السبت ١٣ ابريل /نيسان الماضي عن عمر ناهز ٥٧ عامًا، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وقد أعلن شقيقها “شريف” بمنشور وفاتها ودفنها بهدوء كما طلبت بناءً على وصيّتها”.