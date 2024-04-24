لايف ستايلز ستوديوز تجدد تعاونها مع آية عبد الله بأغنية “وااو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضمن إطار إنتاجاتها الفنية لأهم الفنانين والنجوم العرب، جدّدت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” تعاونها مع الفنانة آية عبد الله بإنتاج أغنية صيفية بامتياز تبصر النور قريباً.

الأغنية بعنوان “وااو”، من كلمات خالد ڤيرناس وألحان كريم فتحي وتوزيع إسلام الحسن وسوف يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب ليكون العمر جاهزاً للطرح خلال موسم الصيف.

ويتجدد التعاون بين “لايف ستايلز ستوديوز” وآية عبد الله بعد نجاحهما سوياً في أغنية “ترند اليوم” التي حققت ما يقارب مليوني مشاهدة وأغنية “عيش يومين” التي حققت أكثر من مليوني مشاهدة عبر قناة الشركة على يوتيوب.

وعلم موقعنا أن “لاف ستايلز ستوديوز” أعجبت بأغنية جديدة مؤخراً وعرضت على الفنانة أيه عبد الله تقديمها لتمثل التعاون الرابع بينهما.