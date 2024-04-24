اتحاد الناشرين المصريين يقيم لقاءه الدوري الأول مع الجمعية العمومية

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن احتفالات باليوم العالمي للكتاب

الأربعاء 24/أبريل/2024 - 03:23 م 4/24/2024 3:23:34 PM

أقام مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين برئاسة فريد زهران اللقاء الدوري الأول مع الجمعية العمومية ضمن احتفال الاتحاد باليوم العالمي للكتاب، وذلك بمقر اتحاد الناشرين المصريين في الدقي.

حضر اللقاء محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب ورئيس اتحاد الناشرين المصريين الأسبق وعادل المصري رئيس اتحاد الناشرين المصريين الأسبق، وحضر من أعضاء مجلس النواب ضحى عاصي وسناء سعيد وريهام عبد النبي وإيهاب منصور وطارق الخولي والنائب السابق اللواء محمد الغول، كما حضر اللقاء المفتوح عدد كبير من الناشرين المصريين وعدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وقد ألقىّ كل ضيف كلمة مهمة عن صناعة النشر في مصر ودورها البارز في الثقافة المصرية وأهمية الكتاب كمنتج استراتيجي مؤثر ودور مصر الكبير في مجال النشر في العالم العربي. وقد توافق الحاضرون على التواصل المستمر والتنسيق الدائم من أجل تأكيد مكانة مصر الثقافية والحفاظ على صناعة النشر وتطويرها ودعم اتحاد الناشرين لتحقيق كل ذلك.

وقد قرر رئيس اتحاد الناشرين المصريين عقد هذا اللقاء المفتوح شهريًا بمقر الاتحاد بدعوة عامة لجميع أعضاء الجمعية العمومية حرصًا على استمرار التواصل لمناقشة المقترحات والرد على الاستفسارات ومناقشة القضايا والملفات والمشاكل المتعلقة بصناعة النشر. وقد تقرر عقد اللقاء التالي يوم الخميس ٢٣ مايو القادم.