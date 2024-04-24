هاني شاكر يفتتح فعاليات عيد الربيع في الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن فعاليات الثقافة المصرية المميزة تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية غنائية للنجم هانى شاكر بمناسبة عيد الربيع.

موعد حفل هاني شاكر في الأوبرا

يقام الحفل يوم الاثنين 29 إبريل على المسرح الكبير بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى.

البرنامج الغنائي لحفل هاني شاكر في الأوبرا

اعد النجم هانى شاكر برنامجا ثريا ومنوعا ووعد جمهور الأوبرا بتقديم عدد من المفاجآت الفنية هذا الى جانب نخبة من اعماله الشهيرة منها ماتهدديش، لسه بتسألى، دعوة فرح ،علي الضحكاية الى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية منها موعود ، حبك نار وغيرها.

جدير بالذكر أنه بمناسبة عيد الربيع تقيم الأوبرا عددا من الاحتفالات المتنوعة على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.