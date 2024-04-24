رحلة موسيقية لأوركسترا الأوبرا مع فنانين عالميين بالمسرح الكبير



ياسر رشاد - القاهرة - ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة الى التواصل الابداعي الدولي، تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حدثا تتويجيا لمشروع كول اوركسترا (colORCHESTRA) بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الأرمنى جيفورج سرجسيان وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء 30 ابريل على المسرح الكبير.

يهدف المشروع الى إزالة الحواجز الجغرافية والإلتقاء فى رحلة موسيقية ممتعة من خلال تقديم عروض لمجموعة من الآلآت تنتمى لفترات مختلفة ويؤديها عازفين متميزين تم اختيارهم بدقة من خلال اختبارات أداء حية صارمة من جميع انحاء العالم هم الأمريكية انا ماريا ( هارب ) ، الامريكية الكورية كيت لي ( بيانو ) وعازفة الساكسفون اليابانية ميساتو هاناوا .

يتضمن البرنامج عددا من اهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منها المثابرة لـ ويلش ، كونشرتو البيانو الثالث لـ كاباليفسكى ، الحفلة الموسيقية لـ فينافيسكى ، كونشرتو الفيولينه الثالث لـ سان سانص ، افتتاحية رقصة النار ومتتابعة تانجو لـ دى فالا .

نبذة عن مبنى دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.