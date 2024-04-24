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راغب علامة يروّج لأغنيته الجديدة “التقيل تقيل”.. نجمة لبنانية مفاجأة الكليب

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق النجم اللبناني راغب علامة جمهوره بنشر أول مقطع من أغنيته الجديدة “التقيل تقيل”، كاشفاً عن مشاركة مواطنته الفنانة زينة مكي في المقطع الترويجي.

ونشر علامة الفيديو عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، مرفقاً بتعليق أعلن طرح الأغنية قريباً باللهجة المصرية.

وتحمل “التقيل تقيل” توقيع أحمد حسن راؤول في الكلمات، وأحمد زعيم في الألحان، وأحمد عادل في التوزيع.

وكان “السوبر ستار” قد أعلن عن قيامه بجولة غنائية في أميركا وكندا خلال الصيف، وكتب على “إنستغرام”: “استعدّوا لتجربة لا تُنسى! جولة الولايات المتحدة الأميركية وكندا… لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم جميعاً على المسرح”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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