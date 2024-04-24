طالبته بقول “فلسطين حرّة”.. أليك بالدوين يعتدي على امرأة في أحد مقاهي نيويورك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوهد النجم أليك بالدوين وهو يعتدي على سيدة متضامنة مع فلسطين ضارباً هاتفها الخليوي، بعدما واجهته بشأن مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، و طالبته بإدانة إسرائيل وقول “فلسطين حرّة”.

وفي التفاصيل، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطته امرأة، بعدما اقتربت من الممثل داخل مقهى في مدينة نيويورك فيما كان يتحدث على الهاتف، وسألته أسئلة تتعلق بقضية إطلاق النار على هالينا هاتشينز في موقع تصوير “Rust”.

ويبدأ الفيديو بالمرأة وهي تطلب من الممثل أن يقول “فلسطين حرّة” قبل أن تسأله: “لماذا قتلت تلك المرأة؟ لقد قتلتها ولم تحصل على عقوبة سجن. أنت تضع أشخاصاً أبرياء في السجن يا أليك”

وفيما استمرت المواجهة، فتح بالدوين باب المقهى طالباً من المرأة المغادرة، فيما استمرت الأخيرة بالتحدث إليه قائلة: “فلسطين حرّة يا أليك. قل فلسطين حرّة مرّة واحدة وسأتركك وشأنك. أعدك. قل قلسطين حرّة مرّة واحدة”.

وفي آخر الفيديو، تقول المرأة: “تباً لإسرائيل. تباً للصهيونية. رجاءً قل ذلك” قبل أن يقوم بالدوين بالاعتداء عليها ولكم هاتفها.

وقامت المتظاهرة التي تستضيف برنامجاً “مناهضاً للفاشية” اسمه Crackhead Barney & Friends بنشر مقطع الفيديو في حسابها الخاص على منصة “إكس”، مع تعليق كتبت فيه: “لقد هاجمني الشيطان الأبيض أليك بالدوين. بينما كنت أحاول الحصول على القهوة”.