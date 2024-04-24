نجوى كرم تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل جديدة.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت النجمة اللبنانية نجوى كرم، حقيقة خضوعها لعمليات تجميل جديدة.

وقالت "كرم"، في لقائها ببرنامج"ET بالعربي"، المذاع عبر موقع "إنستجرام": "مفيش حد معملش عمليات تجميل، بس العمليات بتكون مقبولة للحفاظ على شكلها ومظهرها، أنا مش عايزة أكون واحدة تانية أنا بحاول أخلي شكلي مرتب وجميل".

تستعد الفنانة نجوى كرم لإحياء حفل غنائي مع الفنانة أصالة نصري في ألمانيا، يوم 22 يونيو المقبل، تزامنا مع حفلات الصيف.

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