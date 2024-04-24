بدرية طلبة تنشر صورة لابنتها وعريسها خلال تحضيرات حفل زفافهما

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة بدرية طلبة، صورة لابنتها "سلمى" من كواليس تحضيراتها لحفل زفافها المقرر إقامته مساء اليوم الأربعاء بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشرت بدرية، الصورة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت ابنتها فيها بإطلالة جريئة.

وكانت بدرية طلبة احتفلت أمس الثلاثاء، بحنة ابنتها "سلمى" في سرية تامة بعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام في جو عائلي اقتصر على وجود عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

وتحدثت "بدرية" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" عن السبب وراء إقامة مراسم حنة ابنتها "سلمى" بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "عملت الحنة بعيدًا عن الإعلام والسوشيال ميديا عشان مش حابه حد ييجي يتصيد الأخطاء ويلم مشاهدات على حسي، ويخلي المتابعين يعلقوا تعليقات بايخة".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة بدرية طلبة كانت بفيلم "الملكة" وعرض مطلع العام الجاري.