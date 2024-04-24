بالصور| تفاصيل مشاركة أحمد السقا كضيف شرف في فيلم "عصابة المكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن فريق عمل فيلم عصابة المكس عن وجود العديد من المفاجآت التي تنتظر الجمهور عند عرض الفيلم، ومنها مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف.

ويظهر عدد من النجوم ضمن أحداث الفيلم ليشاركوا فريق العمل في رحلتهم بين محافظات مصر، وكشف فريق عمل الفيلم عن المفاجأة الأولى وهي مشاركة النجم أحمد السقا كضيف شرف ضمن الأحداث، إذ انتهى مؤخرا من تصوير المشاهد التي ستجمع بينه وبين أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح في صحراء محافظة الفيوم، وهي ثاني المحافظات المصرية التي تحط فيها "عصابة المكس" رحالها بعد محافظة الإسكندرية.

ويعد فيلم عصابة المكس هو اللقاء الثالث الذي يجمع بين السقا وفهمي، إذ كان أول لقاء بينهما عام 2010 من خلال فيلم "سمير وشهير وبهير"، كما ظهر فهمي في الحلقة الأولى كضيف شرف في مسلسل "جولة أخيرة" الذي عرض في يناير الماضي على إحدى المنصات بعد 10 أعوام من الفيلم، وقال فهمي في بيان صحفي "سعيد بظهور السقا معنا كضيف شرف ضمن أحداث فيلم (عصابة المكس)، وسعيد بعودة التعاون بينا مرة أخرى، فهو بمثابة صديق وأخ عزيز، كما أنه النجم الوحيد الذي لا يرفض الظهور في أي عمل من أعمال زملائه مهما كان اسم ونجومية البطل وبلا مقابل، ولقد تعلمت منه هذا الأمر".

فيلم "عصاية المكس" إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين، منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهم، ومن تأليف كل من رامي علي وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج "اتحاد الفنانين" و"ليجسي برودكشن للإنتاج الفني".