قبل عرضه بساعات.. تسريب مشهد جديد من مسلسل "البيت بيتي 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت الصفحة الرسمية لمنصة "شاهد"، على موقع "إنستجرام"، فيديو تشويقي جديد، من مسلسل "البيت بيتي 2".

وعلقت "شاهد" على الفيديو: "عشان أنتوا أحلى جمهور، قررنا نسرب ليكم مشهد من الموسم الجديد، باقي ساعات استعدوا".

وأعلنت منصة شاهد عن عرض الحلقة الأولى للجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي 2"، لأول مرة، مساء اليوم في تمام الساعة الحادية عشر.

مسلسل البيت بيتي 2، بطولة كل من كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، والعمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

اقرأ أيضا..

"عضة" و"محاضر".. أزمات واجهت مشيرة إسماعيل وتامر حسني وأنوشكا بسبب الكلاب

حورية فرغلي تهاجم بسمة وهبة: "إيه البجاحة دي"