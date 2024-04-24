أهل مصر .. "المخدرات الرقمية.. الوقاية والعلاج " ضمن لقاءات ملتقى فتات المحافظات الحدودية بمطروح

ياسر رشاد - القاهرة -

أهل مصر .. شهد النادي الاجتماعي بمطروح، اليوم الأربعاء، لقاء بعنوان "المخدرات الرقمية.. الوقاية والعلاج" ضمن فعاليات برنامج الملتقى الثقافي السادس عشر لثقافة وفنون المرأة، بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

استهل محمد عادل رئيس قسم أنظمة تشغيل مطار مطروح الدولي، اللقاء بالتعريف بنشأة المخدرات الرقمية مشيرا إلى أنها تعتمد على تقنية قديمة تسمى "النقر بالأذنين" وهي عبارة عن موجات صوتية بطبقات مختلفة تؤثر على الخلايا العصبية بنفس تأثير المواد المخدرة للعقل.

وأضاف أن هذه التقنية اكتشفها العالم الألماني هينريش دوف في القرن التاسع عشر واستخدمت للمرة الأولى لعلاج بعض الحالات النفسية عام 1970.

وعن خطورة ذلك النوع من المخدرات أشار "عادل" أنها تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة لدى مرضى القلب، بجانب الصداع بشكل متكرر، الإصابة بالأرق، الشعور بالتوتر، الإنطوائية، فقدان التركيز، وقلة التفاعل مع الآخرين، و بالتالي قلة الإنتاجية.

أما عن طرق الوقاية أوضح أنه يمكن للآباء حماية أبنائهم من خطر المخدرات الرقمية من خلال مراقبة المحتوى الذي يتعرضون له على الإنترنت، وخاصة المواد الصوتية التي يستمعوا إليها وتوعيتهم بخطورتها، مع الحرص على احتوائهم خلال فترة المراهقة، واستغلال وقت الفراغ فيما يفيد.

جولة بحرية

أعقب ذلك جولة بحرية للمشاركات بالملتقى، أمام الميناء البحري للمحافظة.

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، ويستضيف سيدات وفتيات المحافظات الحدودية من جنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان ومطروح والوادي الجديد وحي الأسمرات بالقاهرة، وتستمر فعالياته حتى 28 أبريل الحالي.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.