وسط أجواء عائلية.. بدرية طلبة تحتفل بعقد قران ابنتها سلمى (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وسط أجواء عائلية، احتفلت الفنانة بدرية طلبة بحفل زفاف ابنتها سلمى، والذي يقام مساء اليوم الأربعاء بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

كما احتفلت بدرية طلبة بعقد قران ابنتها سلمى وسط حضور من الأقارب والأصدقاء.

ونشر برنامج "et بالعربي"، فيديو من داخل قاعة الحفل، والذي شهد التقاط الصور التذكارية التي جمعت بدرية طلبة وابنتها سلمى وزوجها، وسط حضور كبير من أصدقائها.

يذكر أن بدرية طلبة شاركت مؤخرًا في فيلم "الملكة"، بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبدالعزيز.