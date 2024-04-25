أحمد جمال سعيد ينفصل عن زوجته سارة قمر.. والجمهور يعلق: "ربنا يعوضكم خير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان أحمد جمال سعيد إنفصاله عن زوجته سارة قمر منذ أكثر من شهر، وإتمام إجراءات الطلاق رسميًا اليوم الأربعاء.

وكتب أحمد جمال سعيد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم .." ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير".. تم الانفصال منذ أكثر من شهر بيني وبين السيدة سارة قمر، واليوم تم الطلاق رسميا.. أتمنى لها كل التوفيق في حياتها".

وتفاعل جمهور السوشيال ميديا مع خبر الانفصال عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وجاءت التعليقات كالتالي: "ربنا يعوضك خير يا حبيبي يارب.. قدر الله وماشاء فعل"، "ربنا يكتبلكم أنتم الاتنين الخير"، "ربنا يعوضك خير ويصلح حالك"، "ربنا يرزقكم الخير ويهدي الأحوال"، "ربنا يعوضكم خير بإذن الله".

وشارك الفنان أحمد جمال سعيد، في مسلسل كامل العدد +1، والذي ضم كوكبه من نجوم الفن أبرزهم، دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمي جمال، أحمد كمال، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والمسلسل من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

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