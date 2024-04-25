أحدث ظهور لـ عائشة بن أحمد .. والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها مرتدية إطلالة أنيقة.

ونشرت عائشة، صورتين لها، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بجانبها إحدى صديقاتها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلات تونس في مصر" ، "قمر بسم الله ما شاء الله عليكي زي القمر" ، "الصمت في حرم الجمال جمال" ، "عسولة" ، "أجمل واحدة من غير مجهود ربنا يحفظك".

وخاضت عائشة بن أحمد دراما رمضان 2024 بمسلسل "بدون سابق إنذار" وجسدت خلاله دور "أمينة" زوجة آسر ياسين، وهي سيدة تعمل في إحدى شركات العقارات.

المسلسل خاض بطولته آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، وأحمد خالد صالح، ونهال عنبر، وياسر علي ماهر، وعدد من الفنانين ، ومن تأليف عمار صبري، وإخراج هاني خليفة.