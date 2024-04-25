عمرو سلامة يشيد بإطلاق المتحدة تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة.. الموضوع سحرني

ياسر رشاد - القاهرة - حرص المخرج عمرو سلامة، على الإشادة بإطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة.

وأكد المخرج عمرو سلامة قائلًا: "ما يحدث فرصة للمواهب اللي عايزة تبدأ مشوارها ومش عارفه تبدأ منين والموضوع سحرني ومن أصعب المراحل لصناعة العمل هو الفريق".

وأضاف المخرج عمرو سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن برنامج اكتشاف المواهب هو رحلة الوصول لأفضل فنانين يمثلوا المسلسل التي ستقوم بإنتاجه الشركة المتحدة، مضيفا: "المشاركين في البرنامج هيعدوا بمراحل تدريب بحيث لما يجي يقف أمام الكاميرا يكون مستعد وبنعلم أداء حركي وصوتي".

وتابع: "بنعلم ازاي تحكم في الجسم ونفسيا وكيفية قراءة السيناريو ويكون الفنان فاهم دراما وبنحضر للموضوع بحيث لما الشخص يخلص ورشة التدريب يكون محترف وعاملين مجهود لخلق مواهب حقيقية وإن الحلم يتحقق لو انت موهوب والممثل موهبة وفكرة ومجهود والمشروع لحلم التمثيل".

وكان أعلن المخرج عمرو سلامة عن اختياره ضمن لجنة تحكيم جوائز «إيمي» للأعمال التلفزيونية العالمية، وذلك عبر حسابه على «فيس بوك»، إذْ كتب قائلًا: «سعيد باختياري للمشاركة في لجنة تحكيم جوائز الـ إيميز للأعمال التلفزيونية العالمية.. شرف لي أني شاركت في اختيار الأفضل في أعمال التلفزيون من حول العالم كله».

وكان طرح المخرج عمرو سلامة برومو فيلم "ستين جنيه" بطولة الرابر زياد ظاظا، والمقرر عرضه ضمن فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.

علق المخرج عمرو سلامة على البرومو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "أول فيديو تشويقي لفيلم ستين جنيه، تأليف وإخراج عمرو سلامة وبطولة الرابر زياد ظاظا، أول فيلم قصير يفتتح مهرجان الجونة السينمائي".

فيلم ستين جنيه

فيلم 60 جنيه تبلغ مدته 18 دقيقة، ويحكي عن زياد وهو مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق، من خلال أحلام اليقظة الموسيقية نكتشف سرًا غامضًا تتورط فيه العائلة، ومع ذلك، فإن هذا الرابط العائلي سيمنح زياد الفرصة للبدء من جديد.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي.

إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خصوصًا من خلال ذراع الصناعة الخاصة به منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

وكان أشار المخرج عمرو سلامة - في بيان صحفي- إلي أن فيلم شماريخ من نوعية الأكشن الكوميدي، موضحًّا إلى أن أحداث الفيلم مليئة بالألعاب النارية والصواريخ وتتخللها قصة حب قوية.



كما أعلن سلامة، عن مفاجأة خاصة بموسيقى الفيلم، مشيرًا إلى أن هناك تجربة موسيقية غريبة وجديدة ستحدث في الفيلم.

أبطال فيلم "شماريخ":



الفيلم من بطولة آسر ياسين ويقوم بشخصية رجل أعمال صاحب مصنع بلالين، ويقع في غرام فتاة تجسدها "أمينة خليل"، وهي صاحبة مكتب محاماة، وتمر بأزمة في حياتها تحاول حلها.

قصة فيلم "شماريخ":



تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، وفكرته تقوم على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار، من خلال شخصيات عدة تربط بينهم عوامل عدة قد تتسبب في انفجار شيء ما.

آسر ياسين

آسر ياسين

شماريخ



كما يشارك في بطولة الفيلم أيضًا كل من الفنان خالد الصاوي، ومحمد ثروت، وسالي حماد، وآدم الشرقاوي، وتأليف وإخراج عمرو سلامة.

آخر اعمال آسر ياسين:



يذكر أن الفنان آسر ياسين شارك في الحلقة و19،18 من مسلسل الكتيبة 101، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، ويجسد الفنان آسر ياسين دور الضابط "خالد" في مسلسل الكتيبة 101، والذى يظهر خلال الأحداث ما بين الضابط المتخفى لرصد الخيوط كافة للوصول إلى أهدافه والقبض على التكفيريين واحدًا تلو الآخر.

بالإضافة إلى ظهوره في حلقات أخرى وهو ينفذ مشاهد تحقيق مع كبار قيادات الإرهاب للعثور على المعلومات منهم.