دينا الشربيني تكشف الشخصية التي أرادت تجسيدها في فيلم شقو

ياسر رشاد - القاهرة - تحدثت الفنانة دينا الشربيني، عن الشخصية التي أرادت تجسدها في فيلم شقو، بإنها كانت تريد تقديم دور الفنانة أمينة خليل، والذي يعرض حاليًا في السينمات بمصر والوطن العربي.

دينا الشربيني

أكدت دينا الشربيني في تصريحات تليفزيونية، قائلة: "كنت عايزة أعمل دور أمينة خليل والورق كان مكتوب حلو جدًا، وأحيانًا فيه أدوار ممكن من على الورق تخليكي تحسي أنك موافقة وفيه أدوار تانية ممكن تحسي اللي هو هعملها بس هتطلع عادية، ودور أمينة خليل كان فيه تفاصيل كتير ولما شفته في السينما طلع من أمينة بشكل مختلف وعجبني جدًا".

قصة فيلم شقو

وتدور أحداث فيلم شقو في إطار تشويقي أكشن حول مجموعة من الأصدقاء، خارجين على القانون، يمارسون أعمالا إجرامية مشبوهة، بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

فيلم شقو

أبطال فيلم شقو

ويضم فيلم شقو عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم عمرو يوسف، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد ممدوح، يسرا، وليد فواز، محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

أعمال دينا الشربيني

يعد مسلسل كامل العدد +1، آخر أعمال دينا الشربيني، الذي عرض ضمن موسم رمضان الماضي لعام 2024، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا كبيرً، حيث ضم في بطولته عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، ميمي جمال، إسعاد يونس، صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريس ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.