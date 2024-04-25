دم المصريين خط أحمر.. صبا مبارك تكشف شخصيتها في "السرب"

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة صبا مبارك، شخصيتها في فيلمها السينمائي الجديد "السرب" المقرر طرحه في السينمات يوم 1 مايو المقبل.

ونشرت صبا مبارك، بوسترها بالفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "انتظروني بشخصية خديجة في فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر.. دم المصريين خط أحمر".

كشف البرومو الدعائي لفيلم "السرب" تفاصيل الشخصية التي يجسدها الفنان محمد ممدوح، ويلعب دور أمير تنظيم داعش الإرهابي في مدينة درنة أبو أسعد الحمراوي، يسلط الفيلم الضوء على العملية العسكرية التي وجهتها القوات الجوية المصرية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، ردًا على مقتل 21 مصريًا في مدينة درنة الليبية عام 2015.

فيلم السرب

وتكشف الشخصية التي يلعبها الفنان محمد ممدوح ضمن أحداث فيلم السرب الضوء على الأفكار والعقيدة الفاسدة التي تتبعها الجماعات الإرهابية في تحقيق مصالحها وأجنداتها الخارجية.

بينما تجسد الفنانة نيللي كريم ضمن أحداث الفيلم دور إحدى السيدات المنضمات إلى التنظيم الإرهابي، وتشجع سيدات التنظيم على جهاد النكاح، بحسب ما جاء على لسان الشخصية في البرومو الدعائي للفيلم، "انتوا هنا لإمتاع وإسعاد الأخوة المجاهدين".

أحداث فيلم السرب



وتدور أحداث فيلم السرب حول واقعة حقيقة، ويجسد عملية عسكرية قامت بها القوات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015 في مدينة درنة الليبية.



وتتضمن البرومو الدعائي الجديد لفيلم السرب بطولة أحمد السقا ومحمود عبدالمغني ومحمد ممدوح، العديد من التفاصيل حول الفيلم المبنية أحداثه على واقعة حقيقية عن العملية العسكرية التي قامت يها القوات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.

وينتظر محبو النجم أحمد السقا عرض فيلم السرب، فى حالة من التشوق مع اقتراب موعد طرحه في دور العرض السينمائي بعد سنوات من الانتظار، وكشف المخرج أحمد نادر جلال أنه لم يتم تحديد الموعد بشكل نهائي حتى الآن ولكنه سيكون بين 25 أبريل الجاري والأول من مايو المقبل.

أبطال فيلم السرب



فيلم السرب يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد السقا، وعمرو عبد الجليل، وهند صبري، ومصطفي فهمي، وشريف منير، ودياب، ومحمد ممدوح، وآسر ياسين، وإسلام جمال، ومن إخراج أحمد نادر جلال.