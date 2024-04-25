نيللي كريم تثير فضول جمهورها بعودة عصابة “بـ100 وش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة المصرية نيللي كريم جمهورها بنشرها عبر مختلف حساباتها على المواقع الاجتماعية مجموعة صور تجمعها بأبطال وصناع مسلسل “بـ100 وش” (بمئة وجه) الذي عُرض في موسم رمضان 2020.

وظهرت نيللي في الصور إلى جانب كل من آسر ياسين، دنيا ماهر، وإسلام إبراهيم، معلقة عليها بالقول “عصابة ب100وش رجعت.. تحية لعمر من سكر”، ما أثار التساؤل بين جمهورها حول ما إذا كان سيتم إنتاج جزء ثان من المسلسل، أم أن الأمر يتعلق بعمل سينمائي كما أعلن الصناع خلال الفترة الماضية.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية “سكر” – نصابة محترفة – يتم النصب عليها من قِبل عمر – نصاب محترف أيضًا – لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب أكبر.

وجسّدت نيللي كريم في “بـ100 وش” شخصية فتاة خفيفة الظل تدعى “سُكر” تعمل في صالون تجميل للفتيات، وتقطن في إحدى مناطق القاهرة الشعبية، إلاّ أنها تحترف النصب على الناس وقامت بعمليات متعددة مكنتها من جني أموال كثيرة، ولم تجد صعوبة في أن تكون ضمن عصابة من عشرة أفراد بمشاركة “عمر” ابن العائلة العريقة، الذي جسّد شخصيته الفنان آسر ياسين، والذي اختار أيضا طريق السرقة، بعد أن فرّ والده هاربا خارج البلاد بأموال والدته.

وكانت نيللي قالت في تصريح سابق لصحيفة “العرب” اللندنية إن شخصية سكر مختلفة عمّا ظهرت عليه من قبل، وحينما عُرضت عليها الفكرة أعجبتها كثيرا، وكانت لديها رغبة في التغيير، إلى جانب أن المسلسل يعدّ مزيجا بين ألوان مختلفة ويختلط فيه اللعب مع الضحك والحب والنصب، وأن هذا التنوّع جعلها أكثر إيمانا بالعمل لأنه مكّنها من إبراز إمكانياتها الفنية المتعددة.

وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب كل من نيللي كريم وآسر ياسين نخبة من النجوم بينهم الفنان الراحل مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، علا رشدي، دنيا ماهر، محمد عبدالعظيم، لؤي عمران، زينب غريب، سلوى محمد علي، حنان يوسف، سارة التونسي، وساندي مراد، والعمل من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبوذكري، وإنتاج شركة العدل غروب.

وحقق المسلسل الذي كان يحمل عنوان “النصابين” قبل استبداله باسم “بـ100 وش” خلال عرضه نجاحا كبيرا ما دعا القائمين عليه إلى التفكير في استثمار هذا النجاح بالتحضير لجزء ثان، إلا أن المنتج جمال العدل صرح بعد عرض العمل في العام 2020 في تسجيل صوتي لبرنامج “its show time” أنه تقرر بالإجماع تقديم موسم جديد من “بـ100 وش” للشاشات الكبيرة بدل الشاشة الصغيرة تحت إشراف عدسات كاملة أبوذكري.

وكان العدل أشار إلى أن المخرجة كاملة أبوذكري رفضت كل المحاولات لتقديم جزء ثان من العمل في موسم رمضان 2021، لافتا إلى أنها تحمست لفكرة صناعة فيلم سينمائي يتضمن عدة عمليات نصب للعصابة بإيقاع سريع وبنفس فريق العمل.

ويأتي منشور نيللي كريم ليلهب حماس متابعي المسلسل من جديد، ويثير المزيد من التكهنات حول وجود تحضيرات في الأفق لتقديم جزء ثان من العمل سواء لعرضه على التلفزيون أو في القاعات السينمائية.

وكانت نيللي كريم كتبت في تدوينة نشرتها على صفحتها بفيسبوك في يناير/كانون الثاني 2021 أن “بـ100 وش” “هيكون فيلم سينما مش مسلسل (سيكون فيلما سينمائيا وليس مسلسلا)”.