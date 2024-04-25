عمرو يوسف: نجاح “شقو” فاق توقعاتي واتمنى العمل مع كندة علوش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الفنان عمرو يوسف، ضيفًا على برنامج “صباح الخير يا وطن” المذاع على قناة الفجيرة، حيث تحدث خلال اللقاء عن تفاصيل فيلمه الأخير شقو، بجانب الكشف عن إمكانية عودة تعاونه مع زوجته الفنانة كندة علوش، وإذا ما كان سيشارك في موسم رمضان المقبل 2025.

في السطور التالية أبرز تصريحات عمرو يوسف في البرنامج:

– لا يوجد شيء اسمه كلمة نجم، هناك فريق عمل لكل الذين يقفون أمام الكاميرا وخلفها.

– أحب العمل مع فنانين أحبهم وفكرة أني أكون وحدي لا أرى أن هذا نجاح وليس طريقة صحيحة في التفكير.

– فيلم “شقو” خطوة مهمة في حياتي، ونجاحه فاق كل توقعاتي.

– الإيرادات فاقت التوقع والفيلم رحلة طويلة جدًا وتعاقدت عليه منذ عام 2021 وبذلنا فيه مجهودًا كبيرًا جدًا، وفخور أني أقدم فيلمًا بهذا الشكل.

– أحب العمل مع أحمد عز لأنه رجل ومحترف، والكيمياء بينا جميلة.

– أقرأ الآن حلقات لرمضان القادم ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن ولم أتخذ القرار بعد.

– تجربة الـعشر حلقات ممتعة، وقدمت من قبل ست حلقات وكانت تجربة عظيمة وأعجبتني الفكرة.

– ابناي حياة وكريم عندما اظهر في التلفزيون تنتابهما السعادة.

– أتمنى أن يجمعني أنا وكندة عمل جديد كنا نعمل معاً كثيراً قبل الزواج، وسنعمل عندما نجد السيناريو المناسب.