“انتظروا شريف المصري”.. شريف منير يكشف عن شخصيته في فيلم “السرب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان شريف منير عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” البوستر الرسمي لفيلم “السرب” حيث روّج به لدور شريف المصري الذي يجسده ضمن أحداث الفيلم، الذي من المقرر أن يطرح في دور العرض السينمائية يوم ١ أيار (مايو) المقبل.

وعلق شريف منير على البوستر قائلاً: “انتظروا شريف المصري بفيلم السرب يوم ١ مايو بجميع دور العرض في مصر .. دم المصريين خط أحمر”.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت البرومو الرسمي للفيلم الذي يسرد أحداثًا حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في “درنة” وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخرى بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباطًا في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة.

فيلم “السرب” يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغني، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.