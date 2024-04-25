ريهام عبد الغفور تبكي خلال تكريم اسم والدها الراحل في المسرح القومي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقام المسرح القومي في مصر حفل تكريم لاسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، حضره عدد كبير من زملائه الفنانين.

ولم تتمالك الفنانة ريهام عبد الغفور دموعها لحظة صعودها إلى المسرح لتسلّم تكريم والدها الراحل من القائمين على المسرح القومي، وألقت كلمة مؤثرة وانهارت في البكاء بمجرد حديثها عن والدها الراحل.

وقالت ريهام وهي تذرف الدموع: “أشكر كل الناس الذين جاءوا وأريد أن أحكي لكم حكاية، والدي عندما جاء للتكريم السنة الماضية أعتقد أو قبل سنة، أنا علمت من السوشيال ميديا في اليوم التالي وهو لم يقل لي وقلت له تكريمك الثاني سأكون موجودة، وأنا هنا موجودة ومتأكدة أنه أيضاً موجود بروحه وابتسامته الطيبة”.

وحرص على حضور حفل التكريم كلٌ من: أشرف زكي، وخالد جلال، ولطفي لبيب، ومحمد رياض، وسميرة عبد العزيز، وأحمد سلامة، والأب بطرس دانيال.

يُذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور رحل عن عالمنا في 3 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد تعرّضه لحادث سير مروّع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور نُقل الفنان إلى أحد مستشفيات أكتوبر لتلقي العلاج، لكنه ما لبث أن فارق الحياة، كما حضر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لمتابعة التفاصيل وإنهاء الإجراءات.

وقدّم أشرف عبد الغفور ما يزيد عن 280 عملاً فنياً ما بين السينما والدراما والمسرح، والتي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح عام 1962 بمشاركته في مسرحية “جلفدان هانم”، وتوالت أعماله المسرحية، ومنها: “مصرع غيفارا”، “موتى بلا قبور”، “ثلاث ليال”، “سليمان الحلبي”، “وطني عكا”.