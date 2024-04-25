دينا الشربيني تكشف عن الدور الذي كانت تتمنى تقديمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة دينا الشربيني عن الدور الذي كانت تتمنى تقديمه في فيلم “شقو” الذي يُعرض حالياً في دور السينما ويحقق نجاحاً كبيراً وإيرادات ضخمة.

وقالت دينا في تصريحات إعلامية إنها كانت تريد تقديم دور الفنانة أمينة خليل، مضيفةً: “كنت أريد تقديم دور أمينة خليل والسيناريو كان مكتوباً بشكل جيد جداً، وأحياناً هناك أدوار وهي بعد على الورق تجعلك تشعرين بأنك موافقة، وأدوار أخرى تجعلك تشعرين أنك ستقدمينها لكنها ستخرج بشكل عادي، ودور أمينة خليل كان فيه تفاصيل كثيرة، وعندما شاهدته في السينما وجدت أن أمينة قدمته بشكل مختلف وأعجبني كثيراً”.

ويشارك في بطولة فيلم “شقو” عدد كبير من النجوم، أبرزهم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد ممدوح، يسرا، وليد فواز، محمد جمعة…، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن حول مجموعة من الأصدقاء، خارجين على القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية مشبوهة، بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى في الفيلم.