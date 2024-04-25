“فقدت حاسة الشم”.. حورية فرغلي ترفض اتهامها بتعاطي المخدرات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن غضبها من التصريحات التي أدلت بها مواطنتها الإعلامية بسمة وهبة، حيث اتهمتها بتعاطي مخدر الكوكايين، نافيةً صحّة حديثها، وطالبتها بإحضار التحاليل الطبية التي تؤكّد كلامها.

حورية ردّت على هذا الاتهام خلال الندوة الصحافية، التي عقدتها في اليومين الماضيين، على خشبة مسرح عرض مسرحيتها الأولى في تاريخها الفني “رابونزل”، وبسؤالها عمّا قالته وهبة في حقها، أوضحت أنّه كان بإمكانها مقاضاتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدّها، لكنها راعت كونها مريضة سرطان ففضّلت تجاهل حديثها.

الممثلة المصرية عبّرت عن ندمها للظهور معها في برنامجها “العرّافة” في موسم رمضان الأخير، مؤكّدةً أنّه في حال معرفتها بأنّ الحوار ستتمّ إدارته بهذه الصورة واستغلالها لتصدّر “الترند” لما كانت ظهرت فيه من الأساس.

حورية روت موقفاً صادماً عن بسمة وهبة، حيث قالت إنّها فوجئت بوجودها داخل المستشفى الذي كانت تُجري فيه واحدة من بين الجراحات العديدة بأنفها، وعلى الرغم من وجودها في الغرفة المجاورة لها لكنها لم تقم بزيارتها.

لا تعرف فرغلي سبب هذا الهجوم الذي تشنه ضدّها وهبة، فقالت إنّها أجرت 28 عملية جراحية في أنفها، فأصبحت فاقدة لحاسة الشم والقدرة على الشعور بمنطقة الأنف، فكيف لها أن تتناول مخدر الكوكايين.

ويُشار إلى أنّ حورية، تخوض حالياً تجربة فنية جديدة، حيث تُقدّم شخصية “رابونزل” في العرض المسرحي “رابونزل بالمصري”، حيث تُعدّ هذه المرّة الأولى التي تقف فيها على خشبة المسرح، فيما دفعها حب الأطفال وعدم قدرتها على الإنجاب للتفكير في هذا المشروع.